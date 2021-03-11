Томск, , 07:42 — REGNUM По Томску 11 марта прокалилась волна ложных сообщений о минировании школ. По данным областных властей, анонимные звонки поступили в 11 образовательных учреждений. Оперативные службы проводят проверку.

Между тем лжеминирования в Томске обсуждают в соцсетях. Подписчики паблика «Я из Томска» в соцсети «ВКонтакте» сообщают номера школ, где проводилась эвакуация.

«Каждый год одно и то же», — подчеркнул подписчик паблика Георгий Л.

«Каждое такое «минирование» — это большие деньги. Работу спецслужб оплачивать надо… И всё это наши налоги. Если кому-то не хочется писать контрольную, то способ очень дорогой», — рассуждает подписчик паблика «Томские.ру».

Подписчик паблика «Регион-70» обратил внимание на большое количество «заминированных» школ и предположил, что это «кибератака».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с информацией о «минировании» школ в Томске спецподразделения проводят все необходимые мероприятия, несмотря на то, что сообщения являются ложными.