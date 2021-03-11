Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге ранее судимый гражданин осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего её смерть. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление совершил 16 января 2020 года, находясь в гостях у дамы. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате чего гражданин вооружился складным ножом и. нанёс собутыльнице множество ранений.

С места происшествия нападавший скрылся, но позднее его поймали. Женщина была госпитализирована, но в начале февраля 2020 года скончалась. Суд назначил подсудимому восемь лет колонии строгого режима.