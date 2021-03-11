Владивосток, , 07:45 — REGNUM Прокуратура Фрунзенского района Владивостока готовит к передаче в суд уголовное дело в отношении директора Приморского океанариума, который обвиняется в получение взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено следствием, что в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника, уголовное дело в отношении которой уже находится в производстве суда, взятку в размере четырёх млн рублей за подписание заключения об исполнении подрядчиком контракта на оказание услуг и обслуживание программных систем жизнеобеспечения, необходимых для поддержания жизнеспособности гидробионтов в океанариуме.

Общая цена контракта составляла более 89 млн рублей. По заранее достигнутой договоренности, обвиняемый должен был получить 10% от его стоимости, однако дальнейшие преступные действия были пресечены правоохранителями.

Уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года во Владивостоке было завершено расследование уголовного дела в отношении посредницы, которая передавала взятки директору «Приморского океанариума».