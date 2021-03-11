Киев, , 07:41 — REGNUM Примерно 16 тысяч украинских военнослужащих были подготовлены с 2015 года специалистами НАТО к ведению боевых действий в городах. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский, 10 марта на пресс-конференции.

Он уточнил, что всего с указанного времени инструкторы международных структур подготовили в стране более 19 тысяч военных. Сирский добавил, что ВСУ намерены продолжать сотрудничество с НАТО в направлении развития системы тренировочных центров, особенно для обучения сухопутных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости взаимодействия Украины с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море.

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