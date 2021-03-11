Москва, , 07:40 — REGNUM У Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не осталось источников, за счёт которых он может пополняться в 2021 году. К таким выводам пришли аудиторы Счётной палаты РФ, проанализировав использование средств фонда за первые 11 месяцев прошлого года.

ФНБ пополняется за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, однако вместо их избытка к 2021 году образовался недостаток, а имеющиеся излишки в иностранной валюте были полностью израсходованы еще в 2020 году. Средства из другого возможного источника — доход от управления уже имеющихся средств ФНБ — до февраля 2024 года будут зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет.

Таким образом, заключают эксперты Счётной палаты, источников пополнения фонда в текущем году нет, а дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть получены в 2021-м, смогут пополнить ФНБ только в будущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фонд национального благосостояния России в январе вырос на 104 млрд рублей.

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