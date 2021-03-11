Оренбург, , 07:33 — REGNUM В соцсетях появилась информация о том, что в Оренбурге бродячая собака напала на ребенка. Пост оставлен от имении родственницы девочки. По словам женщины, страшная история произошла 10 марта возле школы № 49.

«Она (девочка) шла со школы № 49, сзади на нее напала большая собака и начала трепать за руку так, что порвала связки, руку зашивали. Итог на фото. Когда уже начнут решать эту проблему ??? Ребенок визжал так, что слышали два дома! Что она пережила в этот момент представить страшно. А ещё ее ждёт три месяца уколов, во дворах бегает до 15 собак. Страшно за наших детей», — сказала оренбурженка.

Она просит распространить информацию, чтобы на нее обратили внимание как можно больше людей, и вопрошает — когда же, наконец, начнут решать проблему бродячих собак в городе.

В разных пабликах от сочувствия девочке перешли к комментариям по поводу того, что город заполонили стаи бездомных собак. Как водится, нашлись и зоозащитники, и сторонники уничтожения собак.

«Нужно отменить этот закон, людей калечат эти животные… Пусть эти зоозащитники ответственность несут за каждую собаку и за каждый укус», — отметила горожанка.

Гуманисты же указывают на то, что собака никогда не бросится на человека, если тот ей не навредил и не убегает. Зоозащитники дают советы, как себя вести при встрече с бездомным животным. На что обозленные горожане отвечают, что теперь у собак прав больше, чем у людей.

При этом пользователи сообщают случаи, когда люди шли, не проявляя агрессии, а на них бросались собаки.

«Дождутся зоозащитники, люди выйдут убивать собак. И, так как усыплять не смогут, будут кормить ядом. И пусть эти мучения собачьи лягут на них тяжёлым грузом. Зачем нужно было продвигать этот закон. Раньше спецхозяйства занимались, а сейчас за год их столько расплодилось. Вот где будет жестокое обращение, если травить начнут», — сказала Елена.

«Я сам охотник. Нам все гайки завернули под горло. Бесхозных собак даже в охотугодьях стрелять нельзя, а они рвут скот домашний и косуль», — оставил комментарий Евгений.

Нашлись среди комментаторов и те, кто засомневался в том, что факт нападения на ребенка был реальным. «Мало похоже на укус собаки, тем более пишут, что рвала прям и сухожилия порвала, не вижу рваную рану», — сказала Оксана.

«Это постановка, чистый блеф, даже пост проплачен, чтобы висел в заголовке. Именно, не знаю заметили ли вы, за последнее время были подобные посты — такое ощущение, что специально запустили проект этот, не знаю, кому это выгодно, может, службам, которые хотят выиграть тендер на отстрел и поднять куш себе», — поддержал тему Владимир.

Вместе с тем пользователи признают наличие острой проблемы и того, что она требует срочного решения.

Вывод о том, является пост о нападении собаки на ребенка фейком или реальностью, сделает полиция. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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