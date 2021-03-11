Барнаул, , 07:33 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2461 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 797 человек, +37 за последние сутки) и ОРВИ (25 524 человека, +82 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 335 (+7 пациентов за последние сутки), из них 105 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2107 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (44 926 человек, +121 за последние сутки) новый вирус победили 40 160 человек (+105 за последние сутки).

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