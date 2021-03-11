Пенза, , 07:56 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после задержания 16-летнего юноши, подозреваемого в подготовке к теракту, дал ряд поручений соответствующим ведомствам, в том числе усилить работу школьных психологов, которые должны выявлять предпосылки к конфликтам и иным опасным ситуациям в среде подростков, следить за их эмоциональным состоянием и анализировать возможные изменения в поведении учащихся.

«В современном мире любой молодой человек или девушка могут напитаться идеями и воззрениями, которые станут причиной страшной трагедии. Из любой крохотной искры может возгореться пламя: личная неприязнь между подростками, желание выделиться, особенности мировосприятия или даже просмотр роликов в социальных сетях. Поэтому сегодня так важна многоуровневая система профилактики и выявления молодых людей, легко вовлекаемых в деструктивную деятельность» , — прокомментировал Иван Белозерцев.

Школа и родители не всегда могут заметить неладное. Зачастую молодые люди живут активной жизнью в соцсетях, добавил он. «И эта жизнь тоже объект профилактики как со стороны педагогов, семьи, так и, в случае, если речь идет о возможной угрозе безопасности ребенка или многих людей, со стороны правоохранительных органов. Каждый из нас видел и понимает, каковы последствия и как велика может быть трагедия совершенного замысла», — заключил глава области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе Первомайский районный суд отправил под домашний арест до 4 мая 16-летнего подростка из Верхнего Ломова, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту. У него изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, которые содержали инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

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