Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска задержали подозреваемых в краже 70 метров телефонного кабеля и строительных электроинструментов. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

70 метров интернет-кабеля было похищено из подъезда одного из домов. В совершении преступления подозревают безработного мужчину без определенного места жительства. Следствие считает, что он проник в подъезд, срезал кабель и сдал его в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ещё одна кража была совершена на территории строительной площадки: по словам пострадавшего, из вагончика похитили электроинструменты 30 тыс. рублей. В преступлении подозревают безработного жителя Ульяновска, у которого уже есть судимость за кражи. Правоохранители отмечают, что «мужчина заранее спланировал преступление, дождавшись, когда рабочие уйдут домой».

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске расследуется уголовное дело по факту кражи телефонных кабелей из люков — всего было украдено 27 метров. По данным следствия, злоумышленник по ночам спускался в люки и вырезал медные кабели. Разбирательства начались после обращения в правоохранительные органы одного из интернет-провайдеров.

Напомним, что ранее на одной из строительных площадок срезали кабель с автокранов, а до этого в городе был распилен и похищен металлический гараж.

Читайте также: С автокранов на стройке в Ульяновске срезали кабели