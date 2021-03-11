Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Администрация США осведомлена, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 95%, и рассматривает возможность введения новых санкций, заявил 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

«Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен, — объяснил он. — Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен».

В свою очередь, в палате представителей поинтересовались, почему США до сих пор не ввели санкции против 15 судов, которые считают причастными к реализации проекта. На это Блинкен ответил, что вопрос требует дополнительного изучения.

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Ранее в Госдепе США сообщали о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и предпринимаемых для этого действиях.

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