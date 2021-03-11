Хабаровск, , 07:29 — REGNUM В Хабаровском крае готовятся к массовым гуляниям на Масленицу, как в столице региона, так и в муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Читайте также: В Якутске не будут традиционно отмечать Масленицу

В Хабаровске масленичные гуляния пройдут 13 марта в парке им. Муравьева-Амурского возле речного вокзала. В программе: выступления творческих коллективов, розыгрыш призов и подарков, конкурсы, ярмарка и сожжение чучела зимы.

А на территории Хабаровского краевого музея им. Гродекова пройдет музейный праздник для школьников «Масленица». Дальневосточный художественный музей проведет детский мастер-класс «Кукла Масленица».

В Комсомольске-на-Амуре Масленицу проводят на площади возле драмтеатра, в Вяземском гуляния пройдут на площади «Виадук».

Хабаровская краевая филармония 14 марта приглашает на концерт для семейной аудитории «Проводы масленицы с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром».

В Бикине народные гулянья пройдут в парке культуры и отдыха.

В Советской Гавани в районном доме культуры пройдет театрализованное представление с игровой программой «Прощай, Масленица».

В Амурске традиционный праздник пройдет на площади возле Дворца культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутска приняли решение не проводить традиционных народных гуляний на Масленицу.