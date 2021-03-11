Южно-Сахалинск, , 07:19 — REGNUM Пожар произошел в столовой в селе Вал в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в здании модульной столовой на улице Трассовой в ночь на 11 марта. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала. К этому времени огнем была объята площадь в 450 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Ярославской области на одном из цехов завода «Раскат» произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Отмечалось, что 50 работникам завода удалось самостоятельно покинуть горящий цех.