Москва, , 07:17 — REGNUM Предпочтение российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» отдал гражданин Германии Штефан Хайлеман, который намерено прибыл в Россию, чтобы сделать прививку этим препаратом. Об этом 10 марта написал немецкий журнал Focus.

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Вместе с ним в РФ прилетели его супруга и дети. Хайлеман, работающий агентом в страховой компании, объяснил, что он принял такое решение, изучив информацию о нескольких вакцинах.

«Я всё продумал и изучил сведения о различных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, а препараты на основе мРНК (технология с применением матричной РНК) мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», — сообщил он в беседе с журналистами.

Кроме того, Хайлеман положительно высказался и по ситуации в России. По его мнению, в РФ жить намного приятнее, чем в Германии из-за того, что в ФРГ действует всеобщий карантин и в связи с этим деятельность немцев сильно ограничена.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта немецкая авиакомпания Lufthansa предложила запустить специальные авиарейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву для вакцинации своих пассажиров «Спутником V».

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