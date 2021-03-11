Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM На Камчатке в целях обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей, подводных лодок и гражданских судов военный ледокол «Садко» и три рейдовых буксира отряда судов обеспечения Войск и Сил на Северо-востоке России выполнили обколку льда в Авачинской бухте. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

Низкие температуры привели к сложной ледовой обстановке на фарватере Авачинской губы, в бухтах Богородское озеро, Малая Лагерная, Ильичёва, Раковая и Крашенинникова. Массивы пакового льда фактически блокировали их для судоходства.

«В ходе работ ледокол и буксиры осуществили обколку льда толщиной 40−50 сантиметров на площади более 20 квадратных километров, что позволило обеспечить безопасную проводку по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый — Безымянный, более 50 кораблей и судов», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота приступили к обколке льда в Финском заливе для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга.

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