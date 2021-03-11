Ульяновск, , 07:15 — REGNUM В Ульяновске масленичные мероприятия пройдут на площадках ТОСов. Всего будет задействовано 56 территориальных общественных самоуправлений, сообщает администрация областного центра.

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Праздничную программу подготовили учреждения культуры и дополнительного образования. К Масленице украшают городские парки, где также появятся фотозоны и будет организована торговля блинами. Главными «масленичными» площадками города станут территориальные общественные самоуправления — всего задействуют 56 ТОСов.

В рамках масленичной недели запланировано свыше 150 мероприятий — в частности, выставки, конкурсы стихов, различные мастер-классы и концерты. На протяжении недели городские библиотеки проводят музыкально-игровые, театрализованные и фольклорные программы, конкурсы и мастер-классы.

13 и 14 марта во всех дворцах и домах культуры Ульяновска состоятся театрализованные представления, фольклорные праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области масленичные гуляния начались 10 марта и завершатся 14 марта. На заседании оперативного штаба запретили проведение массовых мероприятий, но дали возможность отметить праздник «малыми группами» с учётом эпидемиологической обстановки. Основными площадками проведения станут ТОСы.

Напомним, 8 марта в библиотеках Ульяновска начались праздничные мероприятия, посвящённые Масленице.

Отметим, за последние сутки в Ульяновской области подтверждено 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно выявлено 48 807 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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