Москва, , 07:14 — REGNUM Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий, совершённых на территории России, в январе 2021 года достигло 37,2 тыс., что на 32% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом говорится статистических данных МВД РФ.

По информации ведомства, наибольший рост преступности (+51,3%) связан с использованием сети интернет, а число преступлений при помощи средств мобильной связи увеличилось на 39%.

Кроме того, в январе 2020 года доля преступлений в IT-сфере составляла 17,7%, а к началу этого года она выросла до 25%.

Больше всего таких преступлений сотрудники МВД России зафиксировали в Москве, Мурманской области и Чувашии, а наибольший прирост их числа произошёл в Северной Осетии (+87%), Севастополе (+77%) и Тульской области (+71%).

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