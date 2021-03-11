Казань, , 07:55 — REGNUM В Татарии для эвакуации пострадавших построят еще две вертолетные площадки. Новые объекты санавиации появятся в Балтасинском и Дрожжановском районах. Об этом заявила руководитель центра медицины катастроф республиканской клинической больницы Марина Воронцова.

Ожидается, что вертолетные площадки построят до конца 2022 года по программе обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в РТ на 2014−2022 годы. В настоящее время в регионе имеется шесть площадок санавиации. Основным требованием для их возведения является расположение на расстоянии не более 15-минутной доступности от больницы, отметила глава центра.

По итогам прошлого года санавиация совершила 827 выездов, из которых 564 — на реанимобилях, еще 263 — на вертолетах. Сотрудники санавиации в 2020 году впервые эвакуировали пациентов, пострадавших в ДТП за пределами региона (Воронежская, Нижегородская и Кировская области), добавила Воронцова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в аэропорту «Угольный» ураганный ветер повредил лопасти двух вертолётов санитарной авиации. Всего в округе три санитарных вертолёта.

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