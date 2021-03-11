Владивосток, 11 марта 2021, 07:21 — REGNUM Заместитель председателя правительства Приморья и министр образования Наталья Бондаренко в интервью радио «Владивосток FM» 10 марта сказала, что стало поступать в разы меньше жалоб от родителей на школьное питание. При этом напомнила, что губернатор Олег Кожемяко осенью 2020 года взял ситуацию со школьным питанием на личный контроль и поручил создать родительские комитеты, которые смогут контролировать процесс.
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«В Приморье есть школы, в штате которых числятся повара. Они готовят еду для ребят. А есть школы, сотрудничающие с компаниями на аутсорсинге, которые и кормят детей. В последнее время многое поменялось в сторону улучшения. Однако все ещё присутствует тот самый человеческий фактор. Если где-то люди ответственно подходят к своему делу, все изначально было хорошо и правильно организовано, то там и менять ничего не пришлось. А если где-то люди пришли просто зарабатывать деньги, то к таким компаниям, конечно, возникли вопросы. Рассматривая ситуацию в целом, отмечу, что стало поступать в разы меньше жалоб от родителей на школьное питание», — сказала Бондаренко.
Помимо родительского контроля, есть и контроль со стороны надзорных организаций, которые проводят его в плановом режиме и в неплановом — если есть жалобы.
«И здесь вопрос — именно в системе: если она выстроена, то и нарушений будет меньше. Если работа ведётся от случая к случаю, хороших результатов ждать не приходится», — добавила министр образования Приморья.
Наталья Бондаренко привела пример с жареной рыбой, которую кто-то очень любит, а кто-то вообще не ест. Но существуют определенные требования к организации питания в школах, которые регламентируют и продукты, которые можно использовать для приготовления блюд, и даже количество соли в блюдах и температуру пищи.
«Кстати, именно на температуру и поступает наибольшее количество жалоб. Дети получают холодные запеканки, остывшее картофельное пюре с котлетой. Есть такие блюда — то ещё удовольствие», — сказала Бондаренко.
При этом недобросовестные компании зачастую занижают размер порций, чтобы увеличить свою прибыль.
Зампредседателя правительства региона также акцентировала, что детям в столовой нужно предоставлять выбор хотя бы из двух блюд, что съесть на завтрак или обед. Поскольку ребёнок, к примеру, может не любить молочную кашу, а значит, он останется голодным, если ему не предложат что-то на замену.
Тема питания детей в школах периодически поднимается в соцсетях и мессенджерах. Так, 10 марта в Instagram родители обсудили питание в школах Дальнегорска.
«Проблемы с качеством питания как были, так и есть. Из одного набора продуктов можно сделать как вкусную еду, так и не очень. Как следствие — количество выкинутой еды в ведро зашкаливает. В каждой школе есть бракеражные комиссии, в составе которых и руководители школ, работники пищеблоков и медицинские работники. Они как раз и делают контроль качества пищи. Но проверки показывают, что то ли подход у них формальный к этому, то ли не доносят вышестоящему руководству, но качество питания оставляет желать лучшего. Ещё интересный момент с тем питанием, которое можно купить в буфете, наценка в 100% на некоторые позиции, мягко говоря, удивляет», — пишет administration_dalnegorsk.
Подписчики активно подключились r поднятой теме и буквально засыпали комментариями, практически все из них негативные:
«В гимназии ребёнок последнее время вообще ничего не ест, а мы за это ещё и платим».
«21-я школа, 1-й класс, мой ребёнок вообще не ест, говорит невкусно, приходит домой голодный. В буфете пирожные иногда, сосиски в тесте».
«Седьмая школа, ребёнок питается платно, один или два раза в неделю дают бесплатно то, что дети на самом деле могут поесть. Платная еда стоит от 45 до 60 рублей, не у всех родителей есть такая возможность, поэтому дети ходят голодные».
«45 рублей не каждому родителю по карману? Люди, вы о чём? Хотите, чтобы меню было, как в ресторане, да ещё и бесплатно? Не рожайте тогда детей».
«Питание ужас, школа 8, часто болит живот».
«Детям дали на завтрак гречку и острую морковку. Вся еда холодная. Дети приходят голодные».
«Дети голодные ходят, в меню одни каши и запеканки. Цена платного питания завышена, не все родители могут себе это позволить. Губернатора на них надо. Пора жалобы писать».
«С просрочки готовят или из продуктов наинижайшего качества».
«Пусть приедет наш губернатор и придёт не в 21-ю школу, а в 25-ю или 8-ю, не оповестив об этом».
«На вопрос, чем сегодня кормили в школе, ребёнок сказал, какой-то квадрат. Я предположила, что творожная запеканка, на что дочь сказала нет. Школа номер 2».
Что касается питания в школе, то корреспондент ИА REGNUM знаком с проблемами по этой теме — ребёнок учится в одной из школ Дальнегорска Приморского края. За питание ежемесячно платится 2500 рублей, но из школы редко когда он приходит не голодный. Говорит, всё холодное, невкусное. Часто в меню гороховое пюре и тушеная рыба. Последние два года наблюдаются проблемы с желудком, жалуется на частые боли в животе, это при том, что фастфуд и прочая «вкусная» еда в его рационе бывают крайне редко.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о халатности, повлекшей заболевание школьников, возбуждено в Красноярске по материалам прокурорской проверки.
Прокуратура провела проверку в связи с отравлением детей, обучающихся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска. Установлено, что организацию и качество школьного питания в городе контролирует муниципальное автономное учреждение «Центр питания».
Более ста школьников заболели иерсиниозной инфекцией.