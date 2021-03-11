Владивосток, , 07:21 — REGNUM Заместитель председателя правительства Приморья и министр образования Наталья Бондаренко в интервью радио «Владивосток FM» 10 марта сказала, что стало поступать в разы меньше жалоб от родителей на школьное питание. При этом напомнила, что губернатор Олег Кожемяко осенью 2020 года взял ситуацию со школьным питанием на личный контроль и поручил создать родительские комитеты, которые смогут контролировать процесс.

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«В Приморье есть школы, в штате которых числятся повара. Они готовят еду для ребят. А есть школы, сотрудничающие с компаниями на аутсорсинге, которые и кормят детей. В последнее время многое поменялось в сторону улучшения. Однако все ещё присутствует тот самый человеческий фактор. Если где-то люди ответственно подходят к своему делу, все изначально было хорошо и правильно организовано, то там и менять ничего не пришлось. А если где-то люди пришли просто зарабатывать деньги, то к таким компаниям, конечно, возникли вопросы. Рассматривая ситуацию в целом, отмечу, что стало поступать в разы меньше жалоб от родителей на школьное питание», — сказала Бондаренко.

Помимо родительского контроля, есть и контроль со стороны надзорных организаций, которые проводят его в плановом режиме и в неплановом — если есть жалобы.

«И здесь вопрос — именно в системе: если она выстроена, то и нарушений будет меньше. Если работа ведётся от случая к случаю, хороших результатов ждать не приходится», — добавила министр образования Приморья.

Наталья Бондаренко привела пример с жареной рыбой, которую кто-то очень любит, а кто-то вообще не ест. Но существуют определенные требования к организации питания в школах, которые регламентируют и продукты, которые можно использовать для приготовления блюд, и даже количество соли в блюдах и температуру пищи.

«Кстати, именно на температуру и поступает наибольшее количество жалоб. Дети получают холодные запеканки, остывшее картофельное пюре с котлетой. Есть такие блюда — то ещё удовольствие», — сказала Бондаренко.

При этом недобросовестные компании зачастую занижают размер порций, чтобы увеличить свою прибыль.

Зампредседателя правительства региона также акцентировала, что детям в столовой нужно предоставлять выбор хотя бы из двух блюд, что съесть на завтрак или обед. Поскольку ребёнок, к примеру, может не любить молочную кашу, а значит, он останется голодным, если ему не предложат что-то на замену.

Тема питания детей в школах периодически поднимается в соцсетях и мессенджерах. Так, 10 марта в Instagram родители обсудили питание в школах Дальнегорска.

«Проблемы с качеством питания как были, так и есть. Из одного набора продуктов можно сделать как вкусную еду, так и не очень. Как следствие — количество выкинутой еды в ведро зашкаливает. В каждой школе есть бракеражные комиссии, в составе которых и руководители школ, работники пищеблоков и медицинские работники. Они как раз и делают контроль качества пищи. Но проверки показывают, что то ли подход у них формальный к этому, то ли не доносят вышестоящему руководству, но качество питания оставляет желать лучшего. Ещё интересный момент с тем питанием, которое можно купить в буфете, наценка в 100% на некоторые позиции, мягко говоря, удивляет», — пишет administration_dalnegorsk.

Подписчики активно подключились r поднятой теме и буквально засыпали комментариями, практически все из них негативные:

«В гимназии ребёнок последнее время вообще ничего не ест, а мы за это ещё и платим».

«21-я школа, 1-й класс, мой ребёнок вообще не ест, говорит невкусно, приходит домой голодный. В буфете пирожные иногда, сосиски в тесте».

«Седьмая школа, ребёнок питается платно, один или два раза в неделю дают бесплатно то, что дети на самом деле могут поесть. Платная еда стоит от 45 до 60 рублей, не у всех родителей есть такая возможность, поэтому дети ходят голодные».

«45 рублей не каждому родителю по карману? Люди, вы о чём? Хотите, чтобы меню было, как в ресторане, да ещё и бесплатно? Не рожайте тогда детей».

«Первая школа, ребенок ходит во 2-й класс, ест хлеб и пьет чай, ежедневно дают каши холодные, которые никто не ест, раз в 2 недели дают макароны с сыром».

«Как только приходит комиссия в школу, так сразу всё вкусное и горячее».

«Насчёт шк 21 не соглашусь. В старшей школе готовят вкусно».

«Школа 7. Ребёнок не ходит в столовую с прошлого года. Цена высокая. Не понимаю, как человек выиграл тендер, если цена на продукты просто зашкаливает. В разы больше, чем в магазине. Еда холодная и однообразная».

«Питание ужас, школа 8, часто болит живот».

«Детям дали на завтрак гречку и острую морковку. Вся еда холодная. Дети приходят голодные».

«Дети голодные ходят, в меню одни каши и запеканки. Цена платного питания завышена, не все родители могут себе это позволить. Губернатора на них надо. Пора жалобы писать».

«В школе 25 ужасное питание. Мало того, что непонятно чем кормят детей, так подают холодный обед, холодный чай. Для первоклашек запретили буфет, только дают баланду бесплатную, которая выкидывается в помои».

«В начальной школе ребёнок ел очень редко. Сейчас в буфете покупает только сосиску в тесте и частенько жалуется на живот. Школа 2. Все знают, что там готовят отвратительно, просто никто не боится наказания».

«Кстати, расходы на бесплатное питание увеличили почти вдвое, деньги, которые выделяет правительство Приморья, просто выкидываются в ведро».

«С просрочки готовят или из продуктов наинижайшего качества».

«Пусть приедет наш губернатор и придёт не в 21-ю школу, а в 25-ю или 8-ю, не оповестив об этом».

«На вопрос, чем сегодня кормили в школе, ребёнок сказал, какой-то квадрат. Я предположила, что творожная запеканка, на что дочь сказала нет. Школа номер 2».

Что касается питания в школе, то корреспондент ИА REGNUM знаком с проблемами по этой теме — ребёнок учится в одной из школ Дальнегорска Приморского края. За питание ежемесячно платится 2500 рублей, но из школы редко когда он приходит не голодный. Говорит, всё холодное, невкусное. Часто в меню гороховое пюре и тушеная рыба. Последние два года наблюдаются проблемы с желудком, жалуется на частые боли в животе, это при том, что фастфуд и прочая «вкусная» еда в его рационе бывают крайне редко.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о халатности, повлекшей заболевание школьников, возбуждено в Красноярске по материалам прокурорской проверки.

Прокуратура провела проверку в связи с отравлением детей, обучающихся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска. Установлено, что организацию и качество школьного питания в городе контролирует муниципальное автономное учреждение «Центр питания».

Более ста школьников заболели иерсиниозной инфекцией.