Киев, , 06:59 — REGNUM Украинская экономика никогда не сможет восстановить свой потенциал, даже если покажет улучшение на определённых этапах, заявил 10 марта бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

По его словам, экономика Украины откатилась на 20 лет назад, и даже если начнёт расти по 10% в год, то всё равно не сможет вернуться к уровню хотя бы 2013 года.

Кроме того, всерьез заняться экономическим восстановлением на Украине не позволит утрата ценных специалистов, которые разъехались работать по разным странам.

Факторами, которые могут повлиять на изменение этой ситуации, Мураев назвал прекращение войны в Донбассе и восстановление экономических связей с Россией.

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