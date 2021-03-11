Нижнекамск, Татария, , 06:59 — REGNUM Бетонный завод из Набережных Челнов (Татария) обратился в арбитраж республики с иском о собственном банкротстве. В качестве обоснования выступают многомиллионные долги. Исковое заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

ООО «Нижнекамский бетонный завод» обратилось в арбитраж Татарии 9 марта 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 43 490 390,94 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в сентябре 2014 ода. На предприятии в 2020 году работали порядка 15 человек. Уставный капитал — 24 тыс. рублей. Владелец и директор — Ирек Ризванов.

Напомним, ранее налоговый орган подал банкротный иск к предприятию из стройиндустрии Самарской области — ООО «Завод металлических конструкций».