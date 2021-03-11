Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновске задержан мужчина, который на остановке общественного транспорта демонстрировал горожанам пистолет. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

В полицию обеспокоенные ульяновцы обратились 7 марта. По словам очевидцев, в Заволжском районе на остановке общественного транспорта микрорайона «Новый город» неизвестный демонстрировал пистолет.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что он был пьян, при досмотре у него обнаружен пистолет.

«По результатам проведённой экспертизы изъятое оружие признано боевым», — говорится в сообщении.

В ведомстве также установили, что ранее мужчина проживал в Удмуртии, где из травматического оружия изготовил самодельный пистолет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 222 УК РФ (Незаконные сбыт, хранение или ношение оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске установили подозреваемого в вооружённом нападении на микрофинансовую организацию. Им оказался 21-летний горожанин. По данным правоохранителей, он использовал предмет, похожий на пистолет.

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