Пномпень, , 06:55 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили 39 локальных случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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При этом 22 случая приходятся на столицу Пномпень. Власти относят эти случаи заболевания к «третьей локальной вспышке» коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована 20 февраля. С этого времени в Камбодже выявили 652 местных случая инфицирования SARS-CoV-2.

Для предотвращения распространения инфекции в стране закрыли школы, спортивные учреждения, музеи, кинотеатры и развлекательные заведения. Всего с начала пандемии в Камбодже подтвердили 1163 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 597 пациентов, летальных случаев от COVID-19 не фиксировалось.