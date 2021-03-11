Улан-Удэ, , 07:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 789. Об этом утром 11 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 435 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 734 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 695 больных. На амбулаторном лечении находятся 682 человека, наблюдается 58 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 32 678 (+208) человек.

В реанимации остаются 78 пациентов в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 35 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (15 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 66,6% — из 1044 перепрофилированных коек занято 695.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинских учреждениях столицы Бурятии Улан-Удэ развёрнуто 13 пунктов вакцинации от коронавируса.

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