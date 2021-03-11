Ульяновск, , 06:50 — REGNUM В Ульяновской области в ходе отчёта исполнения бюджета за 2020 год были приведены данные по расходам на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Затраты достигли почти 5 млрд рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания региона по итогам обсуждения в профильном комитете с участием исполняющей обязанности министра финансов Натальи Брюхановой.

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В регионе констатируют, что в прошлом году в приоритете были мероприятия по профилактике и устранению последствий пандемии коронавируса, а также поддержка наиболее пострадавших отраслей экономики. На данные цели из резервного фонда за год потрачено более 4 млрд рублей. В целом на борьбу с COVID-19, из региональной казны было выделено почти 5 млрд рублей.

Напомним, на вечер 10 марта в регионе подтверждено ещё 102 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 48 807 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Под наблюдением в регионе остаётся 9031 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам распределения финансовых средств, которое было в феврале 2021 года, Ульяновская область на борьбу с коронавирусом получила 129 393,5 тыс. рублей межбюджетных трансфертов.

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