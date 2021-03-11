Пермь, , 06:50 — REGNUM В Пермском крае оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил учреждениям культуры (театрам, концертным организациям, кинотеатрам) с 1 апреля увеличить заполняемость залов до 75%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Добавим, с 1 сентября 2020 года и по сей день залы могут быть заполнены лишь наполовину. В минкульте подчеркнули, что одномоментного увеличения числа зрителей в учреждениях культуры до 75% не произойдет. Переход будет постепенным. Это сделано для того, чтобы учреждения культуры смогли перестроить продажу билетов, и зрители смогли их приобрести заранее.

Перед принятием решения пермский оперштаб изучил опыт других регионов. В частности, в Санкт-Петербурге, Московской и Челябинской области разрешена работа театральных, концертных и кинозалов с заполняемостью залов до 75%, в Ульяновской области — до 70%, в Воронежской области — до 80%, в республике Башкортостан — до 85%, в Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях — 100%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с улучшением эпидситуации в Пермском крае принят ряд послаблений антикоронавирусного режима. Так, с 1 апреля, отменяют режим самоизоляции для пожилых граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье с 1 апреля отменят режим самоизоляции для пожилых людей