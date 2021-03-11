Красноярск, , 06:49 — REGNUM Уголовное дело о халатности, повлекшей заболевание школьников, возбуждено в Красноярске по материалам прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура провела проверку в связи с отравлением детей, обучающихся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска. Установлено, что организацию и качество школьного питания в городе контролирует муниципальное автономное учреждение «Центр питания».

В ведомстве сделали вывод, что сотрудники учреждения ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности. Не были своевременно приняты меры по пресечению деятельности по оказанию услуг, не отвечающих требованиям санитарного законодательства. В результате более ста школьников заболели иерсиниозной инфекцией.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска было зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников. По имеющейся информации, источником заражения стали салаты из свежих овощей.

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Ранее по данному факту было возбуждено два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

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