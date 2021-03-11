Москва, , 06:48 — REGNUM Переход к перерасчету курса валют на дату платежа планирует осуществить с 28 апреля российская платежная система «Мир». Об этом 11 марта пишет газета «Известия», которая ссылаются на соответствующий документ.

В настоящие время валютные конвертации проводятся на дату клиринга — расчета между банками. Изменение правил призвано повысить прозрачность и удобство операций с валютами.

Нововведение напрямую затронет расчеты с банками-участниками из других стран. В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором «Мира», отменили, что подобный принцип конвертации валют уже применяется при взаимодействии с рядом партнеров, включая платежные системы ArCa (Armenian Card) и Uzkard.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РБК распространил информацию о том, с 27 апреля банки смогут добавлять карты системы «Мир» в платежный сервис Apple Pay, который позволяет осуществлять покупки с помощью смартфонов iPhone по технологии бесконтактной связи NFC.

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