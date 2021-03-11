11 марта 2021 | Время чтения 6 мин

На территории рыбного порта Владивостока прошли обыски, связанные с делом об экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей.

Анастасия Степанова, , 07:18 — REGNUM Не успел утихнуть скандал вокруг морского торгового порта Владивостока, как в медиаповестку попал его «сосед» — ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Сообщалось, что на территории порта прошли обыски в рамках дела, связанного с незаконным экспортом металлолома на сумму более 1 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Владивостокский морской рыбный порт Fishport.ru

10 марта 2021 года ряд приморских СМИ сообщили о том, что сотрудники ФСБ и следователи управления СК РФ провели обыски на территории рыбного порта. Претензии у компетентных органов, по данным ТАСС, не связаны с деятельностью самого порта, а проходили в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным экспортом металлолома. В качестве объекта интереса следователей в СМИ назывался Денис Сарана — владелец крупного пакета акций порта, а также член совета директоров. Официально о задержании или аресте кого-либо по этому делу следственные органы не сообщали.

В соцсетях и на различных интернет-площадках активно обсуждаются события вокруг крупного бизнесмена, и общественность связывает его с бывшим мэром Владивостока — Виталием Веркеенко, занимавшим этот пост в 2017—2018 годы.

Порт и его бенефициары

На 31 декабря 2020 года крупными акционерами ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» являлись компании ASIAN METAL RESOURCES GROUP. INC из США — 20,33% в уставном капитале, московское ООО «Геотэкс» — 51,9%, ООО «СПВ Капитал» Дениса Сараны — 8,99%, а также члены совета директоров Денис и Алексей Сараны, которые владеют 6,63% и 0,37% акциями соответственно.

Компания «Геотэкс» учреждена в 2014 году для деятельности холдинговых компаний. Ею руководит Владимир Катунин (член совета директоров рыбного порта, данные которого также схожи с данными сына экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина). Владеют ООО — Дмитрий Мартынов (9,99% доли с апреля 2019 года) и с января 2020 года «Спарклер холдингз ПТЕ. ЛТД» из Сингапура (90,01% доли).

Из отчёта рыбного порта за 2019 год следует, что за рассматриваемый период компания обеспечила обработку 4592 тыс. тонн грузов. Это на 49,3 тыс. тонн (на 1,1%) выше показателя 2018 года. В грузообороте порта среди прочих грузов существенная доля приходится на металлолом — 309 тыс. тонн в 2019 году и 440,7 тыс. тонн в 2018-м.

В отчёте ОАО уточнялось, что в 2019 году «на долю экспортных грузов пришлось 45,3%» и их основу составил «уголь — 1 181 тыс. тонн, металлолом — 309 тыс. тонн, грузы в контейнерах — 532,8 тыс. тонн».

"Производственная программа ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» на 2020 год предусматривает, что объем грузооборота, выраженный в физотоннах, превысит 4,517 млн тонн, в том числе по приоритетным номенклатурам: перевалка навалочных грузов составит более 1,2 млн тонн, перевалка контейнеров — 233 300 TEU, рыбопродукции — 250 тыс. тонн, металлолома — 375 тыс. тонн», — уточнялось в отчёте.

Активы Сараны

В бизнес-портфеле члена совета директоров рыбного порта Дениса Сараны есть доли в группе компаний, работающих с металлоломом. Например, ему принадлежит хабаровское «Мирметалл» (утилизация отсортированных материалов) и иркутское ООО «Ангаравторсырье» (оптовая торговля отходами и ломом).

Напомним, Фургал был задержан в начале июля 2020 года, став фигурантом уголовного дела. Фирма «Торэкс» находится в стадии банкротства — под наблюдением.

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В активе приморского бизнесмена ранее было ООО «Приморвторсырье-Бурятия» (обработка отходов и лома черных металлов), которое ликвидировано в 2010 году. Основную же часть бизнес-портфеля составляют компании, в которых он владеет долями через «ДВ Инвест». Среди них забайкальское ООО «Читацветмет» (оптовая торговля отходами и ломом), приморские «Внешторг», «Металлторг» и «Стармет» с тем же видом основной деятельности.

Если же говорить о связях Сараны с бывшим мэром Владивостока — Веркеенко, то они есть. И тот и другой выступали соучредителями союза предпринимателей «Современный бизнес Приморью» и ассоциации резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, где Денис Сарана — председатель. Помимо этого, компания Сараны — «ДВ Инвест» в 2019 году приобрела 90% доли в ООО «Сумотори-Авто». Владельцем оставшейся доли является ООО «Технохолдинг Сумотори». Собственники последнего — Виталий Веркеенко с долей 85,91%, ПАО «ГК «Сумотори», директором которого является он же, а также Галина Веркеенко. Директор ООО «Технохолдинг Сумотори» — Сергей Веркеенко. При этом в ЕГРЮЛ указано, что доля Виталия Веркеенко в «Технохолдинг Сумотори» с 2016 года в залоге, а залогодержателем является Денис Сарана.

Помимо этого, с мая 2019 года Алексей Сарана имеет 90% доли в ООО «Сумотори-Авто МКЦ», которым руководит Михаил Бачковский — директор «Сумотори-Авто».

Для справки: Денис и Алексей Сарана также владельцы фирмы-застройщика ООО «Комкон-2», которое строит ряд объектов во Владивостоке. Инспекция стройнадзора ранее привлекала ООО к ответственности за нарушения во время возведения двух из них.