Москва, , 06:46 — REGNUM Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) пополнится к 2024 году ещё более чем 650 площадками. Об этом 11 марта сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения, — сказал он. — К 2024 году планируется построить более 650 таких площадок».

По словам Чернышенко, введение в эксплуатацию новых площадок позволит вовлечь в здоровый образ жизни не менее 60 млн жителей России.

11 марта физкультурный комплекс отмечает 90-летний юбилей.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для граждан, которые сдали нормативы комплекса ГТО.

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