Мегион, Югра, , 06:43 — REGNUM В Югре региональный уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила о «перегибе» в соблюдении антиковидных ограничений в городе Мегионе, когда в магазине были задержаны две школьницы. В УМВД официально заявили, что сотрудники полиции действовали в рамках постановления главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Инцидент с 13-летними школьницами, которые без сопровождения взрослых посетили торговую точку во время объявленного режима повышенной готовности, произошёл ещё 11 января 2021 года. Как поясняют в пресс-службе УМВД по ХМАО, на тот момент дети нарушили пятый пункт постановления губернатора ХМАО №144 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

«Полицейские сопроводили детей домой по месту жительства и передали законным представителям. На профилактический учет в органы внутренних дел несовершеннолетние и их родители не ставились и ранее не состояли», — отметили в пресс-службе полиции.

В отношении законных представителей девочек были составлены протоколы об административном правонарушении.