Ульяновск, , 06:43 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году выросли доходы и расходы регионального бюджета, в том числе удалось нарастить собственные поступления. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Наталья Брюханова на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания региона.

По словам чиновницы, с учётом пандемии прогнозировалось снижение доходов на 6 млрд рублей, но по итогам 2020 года доходы консолидированного бюджета Ульяновской области достигли 81,1 млрд рублей, что на 16,9% больше уровня 2019 года. В том числе собственные доходы увеличены на 1,6% — до 56,1 млрд рублей.

В структуре доходов значительную долю составили алкогольные акцизы — поступило 15 млрд рублей, с ростом на 14,3% к уровню 2019 года. Налог на прибыль организаций достиг 9 млрд рублей, снизившись на 16,3%: власти поясняют, что связано с уменьшением налогооблагаемой базы крупнейших налогоплательщиков. За счёт уплаты НДФЛ в казну поступило свыше 12,4 млрд рублей, что на 7,7% больше, чем было по итогам 2019 года.

Израсходовано за год более 90 млрд рублей, что на 25,5% больше уровня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году планируют реализовать свыше 5 тыс. социальных контрактов, на что выделено свыше 411 млн рублей, в том числе почти 340 млн рублей выделяется из федерального бюджета.

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