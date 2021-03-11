Иркутск, , 06:46 — REGNUM В Иркутской области правоохранители обвинили семерых граждан России, подозреваемых в создании преступного сообщества, в контрабанде в Китай леса на сумму более одного млрд рублей. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время в отношении лиц, подозреваемых в незаконным обороте древесины, возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе (статья 210 УК РФ). По версии следствия, ими за период с 2018 по 2020 год было совершено восемь особо тяжких преступлений, которые связаны с контрабандой в Китай лесоматериалов общим объёмом более 92 тыс. куб. метров, «а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины».

«Известно, что члены преступного сообщества, в которое вошли семь жителей Иркутска, путём использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше одного млрд рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Всем фигурантам дела предъявили обвинения. Двое из них в настоящее время заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалами в Приангарье, увеличилось на 3,9%, по фактам незаконных рубок задержано более 500 правонарушителей. В органах внутренних дел это связывают с ростом выявленных преступлений по результатам космомониторинга лесов.

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