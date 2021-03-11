Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге волонтёры накормили бездомных блинами. Акция прошла возле Северного автовокзала вечером 10 марта и была приурочена к Масленице.

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Блины для граждан без определённого места жительства напекли волонтёры «Православной службы милосердия», действующей при Екатеринбургской епархии. Кроме того, поделиться своей выпечкой могли все желающие.

Бездомные были накормлены в рамках акции «Блины от души». Отметим, Масленичная неделя идёт с 8 по 14 марта.