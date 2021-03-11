Оренбург, , 06:41 — REGNUM В Законодательном собрании Оренбургской области появился новый депутат. Им стал 26-летний Павел Есаулов (ЛДПР), сообщает пресс-центр регионального парламента.

Напомним, в феврале 2021 года Оксана Набатчикова досрочно сдала мандат в связи с переходом в партию «Справедливая Россия». По партспискам после Набатчиковой значится Есаулов, он и занял по праву вакантное место депутата.

«Это не новый для нас человек. Он входит в состав Молодежного парламента при Законодательном собрании, руководит региональным молодежным проектом «Туризм — выбор молодых». Надеюсь, свою активность проявит и в законотворчестве», — сказала лидер фракции ЛДПР Татьяна Казармщикова.

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