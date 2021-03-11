Токио, , 06:37 — REGNUM Еще восемь случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer выявили в Японии за прошедшие сутки, передает телеканал NHK.

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Таким образом, общее количество случаев аллергии на американскую вакцину в Японии достигло 25. При этом среди пациентов — 24 женщины и один мужчина. В связи с этим японские власти выражают обеспокоенность возрастающим количеством случаев аллергической реакции на препарат.

«Это правда, видимо, показатель выше, чем в США и Европе», — заявил ответственный за вакцинацию министр Таро Коно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии выявили 17 случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer у женщин возрастом от 20 до 50 лет. У всех пациентов наблюдалась тошнота, зуд и проблемы с дыханием. Нескольких пришлось госпитализировать для дальнейшего обследования.

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