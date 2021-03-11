Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области в связи с пандемией коронавируса под наблюдением остаются более 9 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 10 марта, в регионе подтверждено ещё 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 48 807 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В управлении отмечают, что за всё время сделано 725 660 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 692 451 человека. Под наблюдением в регионе остаётся 9031 человек.

Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что в Центральную клиническую медико-санитарную часть имени В. А. Егорова поступило свыше 400 единиц оборудования для оснащения рабочих мест. В ведомстве отмечают, что это позволит ускорить электронный документооборот и повысить оперативность работы. Затраты превысили 5,5 млн рублей.