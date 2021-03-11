Томск, 11 марта, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В томские школы 11 марта поступили сообщения о «минировании». Оперативные службы проводят проверку, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По данным замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, звонки поступили рано утром, до начала занятий:

«В большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось».

Толстоносов подчеркнул, что в настоящее время оперативники проверяют 11 томских школ:

«По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений».

Спецподразделения проводят все необходимые мероприятия, несмотря на то, что сообщения являются ложными.

«Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка», — резюмировал заместитель губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае задержали женщину, подозреваемую в ложном сообщении о минировании.

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