Новосибирск, , 06:24 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines с 27 апреля 2021 года начнёт выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Геленджик. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Геленджиком, — говорится в сообщении. — Рейсы будут осуществляться до пяти раз в неделю. Вылет из аэропорта «Толмачёво» в 09:25, прилёт в аэропорт Геленджика в 10:25 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:20 и приземляется в Новосибирске в 20:00».

Отмечается, что рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.