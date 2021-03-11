Киев, , 06:24 — REGNUM Величину в пределах погрешности можно считать настоящими иностранными инвестициями в экономику Украины, заявил 10 марта глава исполнительного комитета Национального совета реформ страны Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», — сказал он.

Саакашвили добавил, что под «настоящими» понимает такие инвестиции, которые создают рабочие места для украинцев. Украинских чиновников он обвинил в том, что они «всех кидают» и «обирают до нитки».

Ранее Минфин Украины объявил, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%.

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