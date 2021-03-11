Гонконг, Китай, , 06:23 — REGNUM Магистратские суды Западного Коулуна Гонконга постановили, что девять обвиняемых подрывной антикитайской деятельности должны ответить по закону за свое участие в незаконных митингах 2019 года, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

В число обвиняемых входят медиамагнат Джимми Лай, а также ряд других имен, включая Мартина Ли Чу-мина и Альберта Хо Чун-яна. Им было предъявлено обвинение в организации и участии в несанкционированном митинге 18 августа 2019 года.

Во время судебного процесса 16 февраля из девяти обвиняемых Ау Нок-Хин признал себя виновным по двум обвинениям, а Люн Ю-Чун — по обвинению в участии в несанкционированном собрании, в то время как другие семь человек, включая Лая, не признали себя виновными. Судебное разбирательство продолжится 11 марта.