Ульяновск, , 06:22 — REGNUM В Ульяновской области резко ухудшается погода. Предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По данным ведомства, 11 марта по западу и северо-западу Ульяновской области −30…−32 градуса мороза. В связи с этим в управлении отмечают, что объявляется «жёлтый» уровень опасности, означающий, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают жителей одеваться тепло и многослойно, держать руки и ноги в тепле, отказаться от металлических украшений, активно двигаться на улице и не употреблять спиртные напитки.

В управлении также отмечают, что из-за похолодания возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.