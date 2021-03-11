Москва, 11 марта, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Предложение провести индексацию социальных пенсий в РФ на 3,4% с 1 апреля выдвинул Минтруд РФ. Проект постановления размещен на федеральном портале правовых актов 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий в размере 1,034», — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, в проекте сказано, что Пенсионный фонд России должен донести информацию о размере коэффициента до своих территориальных органов.

В пресс-службе Минтруда отметили, что для индексации, которая коснется 3,9 млн российских граждан, до конца 2021 года из федерального бюджета РФ будет выделено 12,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам и его могут решить уже в новом бюджетном цикле.