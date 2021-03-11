Пекин, , 06:18 — REGNUM Оптовые цены на сельхозпродукцию в Китае продолжили снижаться, сообщили 10 марта в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села Китая.

Последний на данным момент индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию составил 129,58 пункта, что на 0,39 пункта ниже, чем днем ранее. Средние оптовые цены на свинину выросли на 0,1% до 38,14 юаней (около $5,86) за кг, в то время как яйцо подорожало на 0,2% до 8,06 юаня за кг.

Средние оптовые цены на 28 основных типов овощей, отслеживаемые властями страны, просели на 0,4% относительно предыдущего рабочего дня, в то врем как остальные шесть основных видов фруктов подорожали на 0,9%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных от 200 сельскохозяйственных оптовых рынков страны и отслеживается на ежедневной основе.