Красноярск, , 06:24 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог не был превышен как по совокупному населению, так и в возрастных группах населения.

«Среди положительных находок на отчётной неделе начинает нарастать активность вирусов гриппа В», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что в Красноярском крае в ходе подготовки к эпидемическому сезону прививку от гриппа сделали около 1,6 млн человек, что составляет порядка 57,3% населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве не превышает сезонных показателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Москве