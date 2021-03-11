Оттава, , 06:11 — REGNUM Канадская медицинская ассоциация выяснила, что 69% практикующих врачей в стране почувствовали увеличение утомляемости за последний год, а 65% испытали тревогу в связи с пандемией коронавируса. Об этом 10 марта сообщил телеканал CTV News.

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В опросе, который проходил в феврале этого года, приняли участие 1648 практикующих врачей Канады.

Среди других проблем, вызванных распространением коронавируса и введением ограничений, респонденты назвали ухудшение своего психического здоровья (64%), неуверенность в завтрашнем дне (63%).

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна может столкнуться с проблемами с поступлением вакцины американской компании Johnson & Johnson.

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