Пекин, , 06:08 — REGNUM Председатель КНР Си Цзипньпин отправил президенту Сирии Башару Асаду телеграмму с сочувствием по поводу его заболевания COVID-19, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

В своем телеграмме председатель Си заявил, что как только он узнал о болезни президента Асада и его жены Асмы Асад, он тут же с его супругой Пэн Лиюань решил выразить сочувствие и пожелать скорейшего выздоровления.

Власти Китая и народ страны твердо поддерживают борьбу властей Сирии с эпидемией, сообщил в телеграмме товарищ Си, выразив уверенность, что президента Асад и сирийский народ победят напасть.