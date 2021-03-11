Кейптаун, , 06:07 — REGNUM Один человек погиб в ходе студенческой демонстрации в кампусе Витватерсрандского университета в ЮАР, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Сообщается, что в ходе протестной акции произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. В результате этого погиб 35-летний мужчина. Также двое студентов пострадали, еще троих задержали сотрудники полиции.

«Пока у нас нет подтверждений причины смерти», — отметили в пресс-службе.

Протесты в университете начались из-за того, что студентам, которые задолжали за обучение, не разрешили зарегистрироваться на новый учебный год.