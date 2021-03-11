Пекин, , 05:59 — REGNUM Обвинения западных политиков в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне в последнее время набирают все большую силу. Эти шумы на самом деле не что иное, как лицемерные крокодиловы слезы, направленные на то, чтобы очернить образ Китая, говорится в статье авторов агентства Синьхуа от 10 марта.

И что еще важнее, утверждают авторы, западные силы «плачут над выдуманными историями, в которых нет ни капли правды». Утверждение о «принудительном труде», лежащее в основе запрета на импорт хлопка из Синьцзяна, при этом, абсолютно беспочвенно.

Фактически работники всех этнических групп региона заключили трудовые договоры с работодателями, основанные на принципах равенства и добровольности, а взамен получили законные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами Китая. Нет никакой дискриминации в отношении работников по признаку этнической принадлежности, пола или религиозных убеждений, говорится в статье.

«Кроме того, если эти политики действительно заботятся о благополучии людей в Синьцзяне, они ни комим образом не должны были вводить запрет на импорт хлопка из региона. Хлопчатобумажная промышленность является важным средством существования для многих местных жителей на протяжении многих поколений. Запрет только вредит им, лишая их права на работу и лучшую жизнь», — утверждают авторы.

Вот почему некоторые, как отмечается, синьцзянские предприятия и местные жители судятся с Адрианом Зенцем, членом ультраправой группы, созданной правительством США, которая продолжала фабриковать фальшивые отчеты о Синьцзяне, за то, что он нанес ущерб их репутации, а также нанес экономический ущерб, распространяя слухи о «принудительном труде» в регионе.

«Адриан Зенц не был в Синьцзяне в последние годы, но невежество не помешало ему постоянно выпускать необоснованные отчеты о регионе, которые были с готовностью подхвачены некоторыми единомышленниками западных политиков в качестве доказательства их двуличных проблем в области прав человека», — отмечается в материале

Реальность в Синьцзяне такова, что все люди, включая уйгуров, были выведены из абсолютной нищеты получил доступ к инфраструктуре, образованию, здравоохранению и рабочим местам. Этнические традиционные культуры и религиозные верования эффективно охраняются в Синьцзяне, где посетители могут найти хорошо оборудованные мечети и посмотреть телевизионные программы, транслируемые на местных этнических языках по всему региону.

Голоса этнических меньшинств в Синьцзяне также слышны на национальной политической арене. Более 50 законодателей из Синьцзяна, участвуют в ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, представляя 11 этнических групп. Среди них 22 уйгура. В региональном законодательном органе более 64% местных законодателей принадлежат к различным этническим меньшинствам.

За последние более чем 40 лет население уйгуров в регионе удвоилось с 5,55 млн до более чем 12 млн. За последние 60 с лишним лет средняя продолжительность жизни местного населения выросла с 30 до 72 лет. ВВП региона также вырос более чем в 200 раз за последние шесть десятилетий.

«Хватит дешевых слез. Народ Синьцзяна отказывается быть использованным западными политиками в качестве пешек для подрыва стабильности и процветания региона и вмешательства во внутренние дела Китая», — призвали авторы статьи.