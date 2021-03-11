Пекин, 11 марта 2021, 05:59 — REGNUM Обвинения западных политиков в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне в последнее время набирают все большую силу. Эти шумы на самом деле не что иное, как лицемерные крокодиловы слезы, направленные на то, чтобы очернить образ Китая, говорится в статье авторов агентства Синьхуа от 10 марта.
И что еще важнее, утверждают авторы, западные силы «плачут над выдуманными историями, в которых нет ни капли правды». Утверждение о «принудительном труде», лежащее в основе запрета на импорт хлопка из Синьцзяна, при этом, абсолютно беспочвенно.
Фактически работники всех этнических групп региона заключили трудовые договоры с работодателями, основанные на принципах равенства и добровольности, а взамен получили законные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами Китая. Нет никакой дискриминации в отношении работников по признаку этнической принадлежности, пола или религиозных убеждений, говорится в статье.
Вот почему некоторые, как отмечается, синьцзянские предприятия и местные жители судятся с Адрианом Зенцем, членом ультраправой группы, созданной правительством США, которая продолжала фабриковать фальшивые отчеты о Синьцзяне, за то, что он нанес ущерб их репутации, а также нанес экономический ущерб, распространяя слухи о «принудительном труде» в регионе.
Реальность в Синьцзяне такова, что все люди, включая уйгуров, были выведены из абсолютной нищеты получил доступ к инфраструктуре, образованию, здравоохранению и рабочим местам. Этнические традиционные культуры и религиозные верования эффективно охраняются в Синьцзяне, где посетители могут найти хорошо оборудованные мечети и посмотреть телевизионные программы, транслируемые на местных этнических языках по всему региону.
Голоса этнических меньшинств в Синьцзяне также слышны на национальной политической арене. Более 50 законодателей из Синьцзяна, участвуют в ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, представляя 11 этнических групп. Среди них 22 уйгура. В региональном законодательном органе более 64% местных законодателей принадлежат к различным этническим меньшинствам.
За последние более чем 40 лет население уйгуров в регионе удвоилось с 5,55 млн до более чем 12 млн. За последние 60 с лишним лет средняя продолжительность жизни местного населения выросла с 30 до 72 лет. ВВП региона также вырос более чем в 200 раз за последние шесть десятилетий.