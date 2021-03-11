Новосибирск, , 05:56 — REGNUM Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор мужчине, ранее признанному виновным в гибели журналиста «Вести Новосибирск» Антона Лучанского. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Павел Яровой.

По данным редакции «Вести Новосибирск», защита пыталась добиться уменьшения срока заключения, а адвокат настаивала на том, чтобы отбывание наказания в колонии общего режима изменили на пребывание в колонии-поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского поздно вечером 30 марта 2020 года на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи. Калининский районный суд Новосибирска признал водителя автомобиля виновным и отправил его в колонию общего режима на 6,5 лет.

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