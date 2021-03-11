Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Соединённые Штаты обеспокоены распространением дезинформации о вакцинах против COVID-19, которую распространяют другие страны, заявил 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

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По его словам, ложная информация якобы распространяется и Россией.

«Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Какие именно сведения являются недостоверными, Блинкен не уточнил.

По его словам, одним из способов противодействия дезинформации станет более полное информирование Госдепа о коронавирусе и вакцинации со стороны компетентных органов и экспертов.

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